El Teucro se lleva un duelo muy igualado ante el Galdar (29-26)

La quinta jornada de la Primera División dejó un encuentro para el recuerdo en el Municipal dos Deportes. El Teucro, tras sufrir de lo lindo durante los primeros diez minutos de partido, llegando a verse 1-3 por debajo del Galdar, lograron un trabajado 4-4 y, desde entonces, se mantuvieron por delante en el electrónico.

A pesar de esto, se vivieron cincuenta minutos de igualdad máxima, sin que los pontevedreses pudieran distanciarse en el marcador. Agustín Franco fue el más destacado en la victoria local, anotando ocho goles, dos de ellos, para sellar el triunfo 29-26. El Teucro suma así el cuarto triunfo de la temporada y se afianza en la zona alta.