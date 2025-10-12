Terreno hóstil con dulce recompensa

El Pontevedra se enfrenta hoy en el estadio Alfredo Di Stéfano(12.00 horas) al Real Madrid Castilla en un conflicto de intereses. El filial blanco no ha tenido un arranque del curso muy positivo, castigado, en buena medida, por los jugadores que se encuentran convocados con sus respectivas selecciones nacionales en el Mundial sub-20. Los granates, en su caso, están en un momento muy dulce del año. Son sextos en la clasificación y no quieren cortar su buena dinámica, por lo que para ello intentarán traerse los tres puntos de la capital y seguir sumando en el casillero.

El Real Madrid Castilla, pese al triunfo en los compases finales en El Toralín, no se encuentra en un buen momento de resultados. Dos victorias, donde se incluye la mencionada ante la Ponferradina, y cuatro derrotas en las seis fechas del campeonato. Se encuentran en puestos de descenso, en buena medida por las bajas provocadas por las categorías inferiores de las selecciones nacionales. Fran González, Jesús Fortea, Diego Aguado, Thiago Pitarch y Cristian David no estarán en el banquillo merengue esta jornada por dichos motivos. A esos compañeros se les suma Rachad Fettal, quien cayó lesionado el pasado mes de septiembre.

El Pontevedra tiene en su mano amarrar los trece puntos en las primeras siete jornadas de liga. Unas cifras que, en el objetivo común de sellar la permanencia a final de temporada, sería un éxito y un rédito de puntos para los posibles momentos de flaqueza que puedan venir con el paso de las jornadas.

Para la cita, el ourensano Rubén Domínguez no podrá contar con toda su plantilla. Juanra, con dolencias musculares en los isquiotibiales, y Pablo Hervías son bajas por lesión. A estos se le podría sumar Joao Resende, por una torcedura de tobillo que está pendiente de evolución. El joven portugués no se descarta que entre en convocatoria, pero dependerá de su evolución y sus sensaciones. Todos los demás jugadores están en óptimas condiciones para poder jugar el partido de hoy.

Pese a las bajas con las que van a afrontar los madrileños el duelo, Rubén Domínguez esta muy lejos de estar confiado o tranquilo. «El Castilla es, al final, una selección mundial de jugadores. Da igual si es el primer equipo, el juvenil o el filial: todos tienen un nivel altísimo. Faltan cinco, pero el jugador número 20 del Castilla también ha pasado por un proceso de selección muy exigente. Es un equipo construido para formar futbolistas, muchos de ellos con la esperanza de llegar al primer equipo. A nivel individual son muy buenos, y colectivamente, especialmente en ataque, hacen cosas que debemos saber contrarrestar», advirtió.

A lo largo de la historia, Real Madrid Castilla y Pontevedra se han visto las caras un total de veinticuatro veces. El balance es de once triunfos blancos, cinco empates y ocho victorias granas. La historia, en este caso, juega en contra de los gallegos, que solo han ganado en el feudo madrista en una ocasión de las catorce que tuvieron la oportunidad.