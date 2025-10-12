El Poio golea y se consolida como serio candidato al título

El Poio Pescamar sigue demostrando que es uno de los equipos a batir de la categoría tras una nueva goleada, esta vez, al Chiloeches de Guadalajara. El conjunto de Luis López-Tulla saltó al parqué repleto de la energía transmitida desde un graderío abarrotado por la afición local.

Tras encadenar varias ocasiones en los primeros compases, la pelota no terminaba de entrar y las visitantes creían en sus oportunidades. Después de varios sustos a la contra, Carmen Noreña «Chuli» hizo el primero tras una gran jugada individual.

Con un reverso y un potente zurdazo, las pontevedresas se adelantaron en el marcador a los siete minutos de juego. El control de la posesión del equipo rojo fue total desde el pitido inicial. Sin embargo, la gran actuación de la guardameta visitante, Sandra Badía, evitó una goleada aún mayor.

A pesar de consagrarse como la mejor de las manchegas, Badía no pudo frenar el asedio local y, antes del ecuador de la primera mitad, Débora Labrador, estrenó su cuenta con un tanto a placer.

La segunda diana pesó mucho en la moral de las futbolistas de Emilio Céspedes, que bajaron los brazos en la recta final de la primera mitad, lo que terminaría suponiendo la sentencia del choque. La máxima anotadora local, Ale de Paz, no podía quedarse sin anotar en esta cita.

Ale, máxima goleadora

Por ello, la experimentada capitana tiró de oficio y firmó el 3-0 tras cazar un rechace en el área. Antes del descanso, de Paz sumó un nuevo tanto a su cuenta particular tras la asistencia de Carolina Bravo, yéndose a los vestuarios con un holgado 4-0.

Con el fin de reducir distancias, Céspedes optó por la portera jugadora desde el inicio del segundo tiempo. Sin embargo, las intenciones fueron en vano. Pese a que el Poio levantó el pie del acelerador, Carolina Pedreira firmó la manita y Ale, con un hat-trick, puso el sexto. El séptimo y definitivo lo hizo Rafa Pato, que finiquitó la cuarta victoria de las gallegas, que se afianzan en la segunda posición de la tabla.