El Marín Futsal desperdicia en Vigo dos goles de ventaja (3-3)

El Marín Futsal mantiene la imbatibilidad tras cuatro partidos de liga pero no fue capaz de pasar ayer del embate en Vigo ante el Bembrive (3-3) después de haberse puesto con dos goles de ventaja en la primera parte.

Tras sufrir un tanto en contra en el arranque del choque en el pabellón Vicente Álvarez, las marinenses lograron empatar en el minuto siguiente por mediación de Ceci, y en el 17 dos anotaciones consecutivas de Paola y Thais parecían encarrilar el partido.

Con esa ventaja visitante de 1-3 se llegaba al descanso, pero en la segunda parte las viguesas anotaron de nuevo en los compases iniciales y en el minuto 30. En el tramo final del partido ninguno de los dos equipos fue capaz de desnivelar el marcador. El Marín Futsal suma ahora ocho puntos en cuatro partidos, con dos victorias y dos empates.