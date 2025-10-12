El Cisne encadena ante el Anaitasuna su tercer triunfo consecutivo (32-29)

El Cisne parece enderezar el rumbo después de las dos derrotas con las que había comenzado la liga y ayer sumó en el Pabellón Municipal su tercer triunfo consecutivo al superar al Anaitasuna de Pamplona por 32 a 29.

Fue una victoria trabajada y sufrida, ya que los pontevedreses comenzaron con fallos y titubeos que le costaron ir perdiendo por tres goles ya a los cinco minutos del choque (2-5). La ventaja de los visitante se mantuvo buena parte del primer periodo, con una gran defensa que provocaba constantes amenazas de pasivo contra el Cisne. Finalmente, los locales fueron capaces de empatar en el minutos 20 (10-10) y remontar antes del descanso, a donde se llegó con un igualado 15-14.

En la segunda parte el Cisne comenzó mucho más entonado y llegó a contar con ventajas de dos y tres goles que fue capaz de mantener a lo largo de todo el partido, con paradas decisivas de Franzini en momentos cruciales, cuando los visitantes amenazaban de nuevo con el empate a falta de cinco minutos. Pero con un 29-27 en el electrónico, los de Quiños supieron mantener la ventaja y salieron favorecidos del intercambio de goles y se sitúan en la quinta posición de la tabla clasificatoria, a cuatro puntos del invicto Agustinos.