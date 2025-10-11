A por la tercera victoria consecutiva

El Teucro vuelve a Pontevedra tras ganar la semana pasada al colista con la idea de perpetuar la dinámica positiva del equipo. Reciben en su pabellón al Gran Canaria (17 horas) , una escuadra que también busca lo mismo: el tercer triunfo seguido. Los hombres de Irene Vilaboa, necesitan seguir sumando de dos para no alejarse de la zona alta de la tabla si quieren seguir en la lucha por el ascenso.