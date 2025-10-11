Rubén Domínguez: «El Castilla es una selección mundial de jugadores»

«Para llegar a la tercera victoria consecutiva, primero, hay que ganar dos, y eso ya lo hemos hecho», sentenció Rubén Domínguez en la rueda de prensa previa al choque de mañana frente al Real Madrid Castilla (12 horas). Un duelo ante un rival complicado, como así ha remarcado el técnico pese a las bajas con las que afrontará el partido. Fran González, Jesús Fortea, Diego Aguado, Thiago Pitarch y Cristian David no estarán a las órdenes de Álvaro Arbeloa en la séptima jornada del campeonato, algo que lejos de confiar a Domínguez, lo mantiene mucho más alerta. «El Castilla es, al final, una selección mundial de jugadores. Da igual si es el primer equipo, el juvenil o el filial: todos tienen un nivel altísimo. Faltan cinco, pero el jugador número 20 del Castilla también ha pasado por un proceso de selección muy exigente. Es un equipo construido para formar futbolistas, muchos de ellos con la esperanza de llegar al primer equipo. A nivel individual son muy buenos, y colectivamente, especialmente en ataque, hacen cosas que debemos saber contrarrestar», advirtió.

Los pontevedreses tampoco tendrán a todos sus efectivos disponibles para la visita a la capital. Juanra, por molestias en la parte posterior de la pierna, y Pablo Hervías son bajas seguras y Joao Resende, con una reciente torcedura de tobillo, es duda y, de llegar, llegaría entre algodones para la cita. El resto de la plantilla es susceptible de ser convocada y poder ser alineada por Domínguez.

El análisis de un equipo con tantos cambios y futbolistas nuevos como el filial blanco puede ser, en cierto modo, complicado. El trabajo técnico ha sido el «analizar patrones colectivos en su juego y trabajar sobre lo previsto en lo individual y colectivo».

La gestión de la euforia, es otro punto que puede levantar cierta inquietud en los aficionados por un exceso de autoconfianza. El ourensano es muy claro con esa situación y se mantiene en que el objetivo del grupo seguirá siendo la salvación hasta que se consiga. «Las euforias se gestionan siendo realistas. Los jugadores saben perfectamente dónde están. Nuestro objetivo es la salvación. No sé si serán necesarios 43, 44, 45 o 47 puntos. Ponemos como referencia los 45 porque, en los últimos años, casi siempre han sido suficientes. Excepto en la última temporada, donde incluso con 45 algunos equipos descendieron. Nuestro objetivo es salvarnos. Una vez logrado eso, ya podremos soñar. Pero primero hay que remar mucho para llegar a esa cifra», asegura el entrenador.

Pese a ese discurso cauto, reconoce que la plantilla se encuentra en un momento de gran motivación por los resultados conseguidos y confía en que sea el combustible para que esa dinámica favorable se dilate lo máximo en el tiempo.

Un calendario desenfrenado para dar la bienvenida a noviembre

La Real Federación Española de Fútbol ha hecho públicos los horarios de la décima jornada de Primera Federación y del cruce de Copa del Rey del Pontevedra frente a la UD Ourense. El duelo copero se celebrará en O Couto el jueves, 28 de octubre, a las 20.30 horas. Por su parte, el choque correspondiente a la visita del Zamora a Pasarón se programó para el sábado, 1 de noviembre de 2024, a las 14 horas.De esta forma, completando con la semana natural de siete días, entre el 26 de octubre y el 2 de noviembre, los granates disputarán tres encuentros: domingo, jueves y sábado.