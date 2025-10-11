La regata anual Nostra Inmare Fortuna vuelve a Mogor

El Club de Remo Ría de Marín, con el apoyo del Concello de Marín, ha organizado la anual cita de la regata Nostra Inmare Fortuna que durante el día de hoy toma la playa de Mogor. A diferencia de otros años, esta será la primera edición que la modalidad que se practique es beach sprint, novedad olímpica para Los Ángeles 2028. Esta resulta muy vistosa por su explosividad y rapidez, ya que comienza en tierra firme, con un atleta que corre por la arena y entra en el mar para subirse a su bote, rema una corta distancia a la mayor velocidad posible, volver a la orilla y bajarse del bote para volver corriendo por la arena a la línea de meta.

Desde el Concello invitan a vecinos de la localidad a que se desplacen al lugar para que conozcan la modalidad de remo.