fútbol sala | 1ª División
Con el objetivo de seguir invictas
El Poio Pescamar disputa esta tarde (18 horas) la sexta jornada de liga. En las cinco jornadas anteriores cosecharon tres victorias y dos empates, por lo que las rojillas todavía no conocen lo que es la derrota. Las bajas durante la semana han complicado la semana a López-Tulla, pero confía en mantener la espiral de buenos resultados en la que se encuentran sumidas.
