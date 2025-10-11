Con el objetivo de seguir invictas

El Poio Pescamar disputa esta tarde (18 horas) la sexta jornada de liga. En las cinco jornadas anteriores cosecharon tres victorias y dos empates, por lo que las rojillas todavía no conocen lo que es la derrota. Las bajas durante la semana han complicado la semana a López-Tulla, pero confía en mantener la espiral de buenos resultados en la que se encuentran sumidas.