FÚTBOL SALA | 2ª División
Derbi entre candidatos al ascenso de categoría
El Marín Futsal juega fuera de casa (19 horas) el primer derbi del curso. Será frente al Bembrive en suelo vigués donde las marinenses buscarán una nueva victoria que les mantenga en a zona alta de la clasificación y mantener vivo el sueño de ascenso a final de temporada.
