BALONMANO | DH Plata
Cruce de dinámicas en Pontevedra
A las 20 horas se enfrentan el Cisne y Anaitasuna en Pontevedra, dos equipos en estados muy diferentes. Ambos suman dos triunfos, sin embargo los locales vienen de sumarlo en las últimas dos jornadas, mientras que los pamplonicas suman dos derrotas seguidas. Un partido muy importante para engancharse a la zona noble.
