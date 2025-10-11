baloncesto | Liga F2
A Arrasate a empezar de nuevo la liga
El comienzo de la liga no fue el mejor para las jugadoras de Marita Janeiro, que cayeron en casa. A las 18.30 horas tendrán que asaltar el Polideportivo Iturripe para superar al Ointxe. La guipuzcoanas llegan en un muy buen estado de forma, visible en la victoria ajustada de la pasada semana en Lleida.
