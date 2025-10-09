Vidorreta: «Encadenar tres victorias en esta categoría es muy complicado»

Ander Vidorreta declaró en rueda de prensa en una semana en que se medirán con el Real Madrid Castilla a domicilio. «Es un equipo difícil de analizar porque jugadores van y vienen, además tienen varios en el Mundial Sub-20. Los que suban serán grandes jugadores, ya que en esas canteras suelen estar los mejores. Hemos empezado a analizar sus pros y contras para intentar hacerles el mayor daño posible», analiza el joven.

Pese al buen comienzo, prefiere ser cauto y huir del exceso de confianza: «Empezar bien no garantiza que el equipo termine bien. Vamos semana a semana, intentando puntuar fuera de casa y hacer un fortín en casa», advierte.

La tercera victoria consecutiva le contenta, pero de nuevo, desde la prudencia. «Encadenar tres victorias en esta categoría es muy complicado, tanto en casa como fuera. Nos dará un punto de inflexión para coger confianza y afrontar el resto con mucha más seguridad», expone el futbolista fichado de la Real Unión el pasado mercado de fichajes de verano.