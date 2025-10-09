«Cuando llegué, pensábamos en el playoff; ahora pensamos en el título»

Luis López-Tulla (Madrid, 1995) llegó a Poio en el verano de 2022. Este pasado fin de semana completó su centésima fecha con la pizarra en la mano. Un aniversario que pone en valor todo lo sembrado, marca el ritmo del esplendoroso presente y camina esperanzado al glorioso futuro.

¿Qué siente al haber alcanzado esa cifra redonda de los cien partidos al frente?

Muy agradecido y contento porque tengo la sensación de que los proyectos, aunque está cambiando, siguen siendo muchas veces cortoplacistas. Contento por mí, pero también creo que es bueno para el deporte que se apueste por la continuidad. A nivel personal también estoy satisfecho porque significa que el trabajo está dando sus frutos.

Llegó al club en junio de 2022. ¿Cómo ha sido el crecimiento del club en estos años?

Toda la etapa del club desde su creación ha sido ascendente. Había dado pasos importantes hasta convertirse en un equipo de zona alta. No conozco del todo cuántas temporadas llevaba el club a las puertas de ese siguiente paso, que a nivel de resultados era el playoff, pero cuando llegamos, se pudo dar. El club ha dado ese paso, y me siento contento de haber contribuido con un granito de arena.

¿Cómo analizaría esta temporada, estas primeras jornadas en que el equipo sigue invicto?

Muy bien, la verdad es que tenía cierta incertidumbre. Estaba muy contento con el trabajo del verano porque el club hizo un esfuerzo, se reforzó bien en talento, pero luego llegó la incertidumbre. Muchas jugadoras con sus selecciones, lo cual dificulta formar un equipo, aunque tengas buen material, y muchas caras nuevas. Después de cinco jornadas, estoy muy contento y creo que ellas también lo están. Aunque en alguna fecha podíamos haber estado incluso mejor, en líneas generales podemos estar orgullosos.

¿Qué metas le quedan por cumplir en A Seca?

Cuando llegué, se me trasladó la ambición de que lo máximo que se puede conseguir es ganar títulos. En ese momento faltaba algún paso previo, así que era una aspiración a medio o largo plazo. Ahora creo que ya estamos más cerca de eso, ya es más real soñar con ello. Al principio pensábamos en conseguir playoff, en estar en la parte alta de la liga… y ahora lo que pensamos es en ese título. Mi aspiración actual es ayudar al club a conseguirlo y seguir creciendo.

¿Cómo van a afrontar la parada por el Mundial, considerando que hay una alta posibilidad de que medio equipo esté fuera?

Lo primero, con felicidad. Es bueno para el club y para ellas que puedan disfrutar del Mundial, un evento histórico para el fútbol sala femenino. A nivel interno nos afectará. Daremos descanso a quienes se queden aquí y organizaremos una mini pretemporada con algún amistoso, entrenamientos específicos y objetivos individuales. Desde aquí intentaremos disfrutar del Mundial y acompañarlas en la distancia, alegrándonos por cada una que pueda estar ahí.