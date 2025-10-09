FÚTBOL SALA | Copa del Rey
El Leis pasa de ronda y aguarda un rival de Segunda División
REDACCIÓN
Pontevedra
El Leis de Santi Valladares se impusieron sobre el Atlético Benavente en Marcón, tras un choque en que se repusieron del tanto inicial benaventano, forzaron la prórroga y ganaron.
Las diana de Iván Domínguez fue la culpable de que el duelo se fuese al tiempo extra con empate en el luminoso. Los tantos de Said Lahmidi y Mario Paz decantaron la balanza para el lado gallego.
Su próximo rival, aún por determinar, será de Segunda División, una categoría superior a la que disputan.
