waterpolo
CW Pontevedra, supercampeón gallego
REDACCIÓN
El pasado sábado, el Club Waterpolo Pontevedra inició oficialmente la temporada 2025/2026 con el primer título en juego: la Supercopa Gallega Masculina. Como vigente campeón de liga, el conjunto pontevedrés recibía en la piscina de Rías do Sur a un siempre combativo Club Waterpolo Santiago, el único equipo que había logrado privarles del pleno de victorias la pasada campaña tras vencerles en los penaltis de la Copa Gallega.
El encuentro prometía intensidad, y así fue desde el primer minuto. Fiel a su estilo y al trabajo desarrollado durante la pretemporada, el CW Pontevedra impuso un ritmo alto desde el inicio, logrando una ventaja de 3-1 al término del primer cuarto. A partir de ahí, los del Lérez mantuvieron el control del marcador en todo momento.
Pese a algunos errores a pulir , los pontevedreses mostraron un juego sólido y equilibrado, imponiéndose finalmente por un contundente 12-5, resultado que les permitió levantar el primer título de la temporada, a tan solo dos semanas del inicio liguero.
