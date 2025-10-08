Valdebebas, tierra infructuosa

Casi tres años después del último enfrentamiento, los caminos de granates y blancos se vuelven a cruzar. Será en Madrid, en la ciudad deportiva, donde los granates tendrán que luchar contra el peso de la estadística histórica si quieren encadenar su tercera victoria consecutiva.

Desde que el Pontevedra disputó su primer duelo ante el filial madrileño en octubre de 1977 en el campo de la antigua ciudad deportiva del Real Madrid, situada en el Paseo de la Castellana, los gallegos solo suman un triunfo de catorce posibles. Javier Maté, Ricardo Gallego o García Cortés, futbolistas reconocidos de la liga española en los años 80, eran algunos de los jóvenes que integraban ese plantel blanco dirigido por el pentacampeón de Europa, Juan Santisteban.

El balance específico del Pontevedra ante los matritenses a domicilio es de una victoria, tres empates y diez derrotas. Todas ellas, en la tercera categoría del fútbol nacional, anteriormente denominada Segunda División B.

El dicho habla de que a la tercera oportunidad, va a la vencida. En el caso granate, no fue así. Tuvieron que esperar hasta el décimo desplazamiento a la capital para hacerse con la victoria. Fue el 19 de mayo de 2019, en la última jornada del campeonato, cuando el solitario tanto de Mikel Arruabarrena decantó la balanza para el lado pontevedrés. Ambos equipos, aunque en la zona alta de la tabla, ya tenían sus destinos configurados para ese fin de temporada. El Real Madrid Castilla, clasificado al playoff desde la jornada anterior, cayó en la primera ronda de la promoción frente al Cartagena después de que les levantasen la eliminatoria en Cartagonova. El Pontevedra no llegó a alcanzar esa fase de ascenso, por su parte.

El último juego allí, la temporada del descenso a Segunda Federación, fue en la undécima jornada del campeonato y, aunque por la mínima, se lo llevó el cuadro dirigido por Raúl González Blanco gracias al tanto de Sergio Arribas. Yelko Pino, Álex González y Brais Abelenda, con un paso testimonial por la Ponferrada entre medias, son los únicos futbolistas que quedan de aquel plantel.

Rubén Domínguez, si quiere seguir en la dinámica positiva de las últimas semanas y seguir sumando puntos para lograr la permanencia cuanto antes, deberá vencer al club con la media de edad más joven de los cuarenta equipos de la categoría. Un Real Madrid Castilla en puestos de descenso que llega confiado tras asaltar El Toralín en la recta final del partido, en buena medida, a la brillante actuación de César Palacios, que firmó un doblete y dio una asistencia de gol.