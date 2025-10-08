Atlético Navalcarnero, rival del Poio Pescamar en la Copa de la Reina
La escuadra roja se enfrentará al Atlético Navalcarnero en casa con motivo de la tercera ronda de la Copa de la Reina
El Poio Pescamar comandado por Luis López-Tulla ya conoce a su rival en la Copa de la Reina.
Luego de caer en las semifinales de la última edición del campeonato frente al Burela, vigente campeón, el cuadro poiense quiere conseguir este año la corona. Para ello se verán las caras con el Atlético Navalcarnero en el Municipal de Poio.
Una muy buena noticia para una escuadra que la temporada anterior no llegó a jugar como locataria en la Copa de España.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Diez detenidos, uno en Vigo, en macrooperación internacional contra el fraude alimentario
- Stellantis aleja de Vigo la producción de componentes para la furgoneta K9 «low-cost»
- Giro en la jubilación anticipada: la Seguridad Social recurre a las 'cotizaciones en la sombra'
- Davila 07/10/2025
- El centro comercial Recaré cambiará la A-55: nuevos accesos y otro puente
- La cofradía abre un canal de salida al río Inferno para salvar los bancos de marisco
- Preocupación por el comportamiento de una hembra de delfín y su cría
- El exalcalde de Bembrive inhabilitado por el caso de la sidra pide el indulto