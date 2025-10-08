Atletas de La Gimnástica, bronce nacional con la selección gallega cadete

Tras la intensidad del Mundial de Atletismo en Tokio, la atención se centra ahora en las futuras promesas del deporte. Este fin de semana, La Nucía acogió el Campeonato de España cadete por selecciones autonómicas, con destacada participación gallega.

El equipo gallego contó con jóvenes del Club Gimnástica, reafirmando su compromiso con el talento emergente. Tres atletas del club fueron seleccionados: Iago Gómez, Adrián Cabaleiro y Sergio Lamas.

Gómez fue quinto en salto con pértiga con 3.21 m; Cabaleiro, duodécimo en jabalina con 48.66 m; y Lamas, séptimo en peso con 12.98 m.

También formó parte del equipo Beltrán Rivas, saltador de altura del Atletismo Deza, filial de la Gimnástica, reflejo del vínculo entre ambas entidades.

El esfuerzo colectivo fue recompensado con un valioso tercer puesto por equipos, que destaca el nivel de formación y el potencial competitivo de esta generación de atletas gallegos.