Abierta la venta de entradas para el Osasuna Promesas
REDACCIÓN
Pontevedra
El Pontevedra ha puesto a la venta las entradas para el partido del Osasuna Promesas en casa del próximo sábado 18 de octubre. Se podrá realizar la compra tanto online como en las taquillas del estadio en horario de 9 a 14 horas, de 16 a 19 horas y el día del partido hasta las 15 horas.
Los precios van desde los quince a los veinticinco euros para adultos, según la grada. Para los jóvenes menores de dieciocho años la entrada independientemente de la localidad electa, es de quince euros. Los menores de seis años no necesitan abonar ninguna cantidad por su entrada para acceder al partido.
