La venta de entradas para el Real Madrid y Castilla, abierta

REDACCIÓN

Pontevedra

El Pontevedra ha anunciado en que ya está abierta la venta de entradas para el choque de este domingo en Madrid ante el filial merengue.

El valor de las entradas es de 19 euros y se pueden abonar tanto con tarjeta como en efectivo en las taquillas de Pasarón hasta el jueves a las 18 horas. Las entradas son nominales, por lo que se requiere de DNI para su compra.

