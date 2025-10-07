Javi Pumar, premiado por la Federación

Javi Pumar. entrenador del Club Deportivo La Peña, fue distinguido por la Real Federación Gallega de Fútbol como mejor entrenador de la provincia en su categoría por su labor al frente del infantil femenino del club.

El evento, en el que fueron galardonados más entrenadores de las cuatro provincias, fue presidido por el presidente del organismo federativo, Pablo Prieto, y los diferentes entrenadores invitados al acto, convocado con motivo del Día del Entrenador. Técnicos de la talla de historial de Javi Gracia, Sergio González o Claudia Pons fueron los invitados al acto al que en ediciones pasadas acudió el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, o Jonathan Giráldez.

Este premio ha supuesto un chute anímico para toda la base y entrenadores del cuadro gualdinegro. «El premio que ahora recibe es una muestra pública que reconoce su trabajo, su esfuerzo y dedicación, tanto dentro como fuera de la pista. Tanto para él como para su familia amarilla de la Peña, este premio da un chute de energía para seguir haciendo las cosas bien dentro del fútbol sala. », manifestó el club.