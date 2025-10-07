Eimil y Tiago agradecen el respaldo de la afición

Al término del partido del domingo, y después de las declaraciones clásicas de los entrenadores, Víctor Eimil y Tiago Rodríguez expusieron sus opiniones sobre el choque que acababan de disputar.

El lateral villalbés, adaptado a la posición de falso carrilero, aseguró que se vio muy cómodo en esa demarcación. «Lo trabajamos durante la semana. Les habíamos encontrado ese déficit preparando el partido y el plan salió bien», matizó el zaguero. Su compañero, Tiago Rodríguez, extremo puro, jugó en una posición diferente, incorporándose mucho más al juego desde dentro, similar a un interior. «Me adapté bien desde que llegué, gracias también a mis compañeros, que son jugadores de muy buen pie y eso me ayuda mucho», comentó el exjugador del Arenteiro.

Los dos coincidieron en que la afición se merecía ver un triunfo de los suyos en casa tras las dos oportunidades fallidas ante Cacereño y Tenerife. «Sabíamos que era muy importante ganar en casa. En esta liga es clave para lograr los objetivos. La afición apretó mucho, como siempre, incluso sin haber ganado aún. El equipo tenía muchas ganas de regalarle esta victoria a la gente, que se lo merece. También fuera de casa nos apoyan mucho, así que es una alegría poder devolverles algo. Había esa presión de querer ganar en casa de una vez, y ahora nos la quitamos de encima. Creo que eso va a ser muy positivo para el equipo en los próximos partidos aquí», manifestó el ‘24’ al respecto. El exfutbolista de la Real Unión dio valor a la victoria también, aunque con cautela y sin confiarse en exceso . «Es difícil ganar en casa, es muy difícil ganar fuera y, además, hacerlo de forma seguida. Hay que darle valor a lo que hemos hecho, pero con la tranquilidad de que la próxima semana tenemos otro partido. Desde mañana toca prepararse. Hoy toca disfrutarlo y nada más.»