Atlético Navalcarnero, rival del Poio Pescamar en la Copa de la Reina

La escuadra roja se enfrentará al Atlético Navalcarnero en casa con motivo de la tercera ronda de la Copa de la Reina

Poio Pescamar, en un partido de la pasada temporada

Poio Pescamar, en un partido de la pasada temporada / Gustavo Santos / GUSTAVO SANTOS

Miguel Salgado Reboreda

El equipo comandado por Luis López-Tulla ya conoce a su rival en la Copa de la Reina. Luego de caer en las semifinales de la última edición del campeonato frente al Burela, vigente campeón, el cuadro poiense quiere conseguir este año la corona. Para ello se verán las caras con el Atlético Navalcarnero en el Municipal de Poio. Una muy buena noticia para una escuadra que la temporada anterior no llegó a jugar como locataria en la Copa de España.

