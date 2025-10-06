UD Ourense, rival del Pontevedra en Copa del Rey

La UD Ourense será el primer rival copero del Pontevedra. Los granates, después de haber sido la sensación de la última edición, vuelven a la competición con el objetivo de hacer un buen papel y, si fuese posible, mejorar la marca registrada el pasado curso. Tras alcanzar los octavos de final bajo las órdenes de Yago Iglesias, los pontevedreses, ahora comandados por Rubén Domínguez y con infinidad de caras nuevas, afronta con ilusión esta nueva historia que comenzará en Ourense entre el 28 y el 30 octubre, fecha pendiente de oficializarse.

El conjunto ourensano, recién ascendido a Segunda Federación, será un rival muy duro en el arranque de la competición. El combinado dirigido por Borja Fernández, tras brillar en Tercera Federación y ascender como líderes indiscutidos, no está terminando de encontrar su mejor juego en Segunda, sin embargo, su peligrosidad, demostrada la temproada pasada, es notable. Así, se cumple el deseo de Rubén Domínguez de volver a su casa y jugar en la ciudad de Las Burgas.