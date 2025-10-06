UD Ourense, rival del Pontevedra en Copa del Rey
Los granates visitarán O Couto en la primera ronda de Copa del Rey en la última semana de octubre
La UD Ourense será el primer rival copero del Pontevedra. Los granates, después de haber sido la sensación de la última edición, vuelven a la competición con el objetivo de hacer un buen papel y, si fuese posible, mejorar la marca registrada el pasado curso. Tras alcanzar los octavos de final bajo las órdenes de Yago Iglesias, los pontevedreses, ahora comandados por Rubén Domínguez y con infinidad de caras nuevas, afronta con ilusión esta nueva historia que comenzará en Ourense entre el 28 y el 30 octubre, fecha pendiente de oficializarse.
El conjunto ourensano, recién ascendido a Segunda Federación, será un rival muy duro en el arranque de la competición. El combinado dirigido por Borja Fernández, tras brillar en Tercera Federación y ascender como líderes indiscutidos, no está terminando de encontrar su mejor juego en Segunda, sin embargo, su peligrosidad, demostrada la temproada pasada, es notable. Así, se cumple el deseo de Rubén Domínguez de volver a su casa y jugar en la ciudad de Las Burgas.
- Un juez de Vigo ordena activar el protocolo de acoso laboral hacia una profesora
- Grandes cadenas de hostelería se interesan por el local más codiciado de Porta do Sol
- Termas Chavasqueira reabren 6 años después del incendio que las redujo a cenizas
- Marmma nace en Porriño para relanzar más de 65 años de historia del granito
- Camino real, carretera de Ourense o Castilla... así ha cambiado la Avenida de Madrid de Vigo
- El Balaídos para el Mundial 2030 mantendrá la misma fachada y está blindado en el PXOM
- Tesoros forestales para (no) perderse en otoño
- Galicia en alerta por el avispón oriental: cómo reconocerlo, qué hacer si lo ves y dónde avisar