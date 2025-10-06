Tropiezo de inicio del Arxil en casa (46-61)

El Arxil inició la temporada con derrota ante el Ibaizábal (46-61). Tropiezo en el primer partido para las verdes en la temporada de regreso a la Liga Femenina 2. El equipo, superado en el marcador y en resultados, no fue capaz de escapar del dominio de las vizcaínas, que mostraron un juego más dinámico y preciso a la par que efectivo.

El grandísimo encuentro de Leyre Vindel, con 28 puntos y 10 rebotes, fue una de las armas de las vascas para derrotar a las gallegas en la primera jornada liguera.

El Arxil ha de reponerse rápido de la derrota, cambiar la mentalidad y sobreponerse, en un ejercicio de resiliencia, a la adversidad. Será hasta Arrasate donde viajarán esta próxima semana para hacerse con los dos puntos y empezar a soñar con el ascenso.