El Teucro no defrauda ante el Tacoronte (22-29)

El combinado de Irene Vilaboa cumple con su cometido y el Teucro regresa de casa del colista con la victoria bajo el brazo. Siete goles de diferencia con los lanzaroteños que costaron mucho que llegasen. A una primera parte muy igualada, con un Teucro con mayor acierto de cara a puerta, le sucedió una segunda parte de monólogo absoluto en gallego. Poco a poco, tanto a tanto, se fueron distanciando de su rival en el luminoso hasta el pitido final.

Con la victoria, los pontevedreses ascienden hasta el tercer puesto en la clasificación antes de recibir en casa al Galdar Gran Canaria, un equipo en auge y dinámica claramente ascendente después de hilar su segunda victoria de manera consecutiva ante el Xiria en Gran Canaria.