Pontevedra pone el broche final a ascenso de Chapela

El CGTD de Pontevedra acogió este fin de semana la clausura oficial de la Liga Galega de Traiñeiras con Chapela-Wofco como dominador absoluto, ganando tanto en la Liga A masculina, como en la Liga femenina, mientras que en la Liga B el campeón fue A Cabana-Ferrol. El secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa, felicitó al club redondelano por el ascenso a la Euskolabel de la ACT que, en el próximo ejercicio, contará con dos equipos gallegos, el propio Chapela y Ares que emprenderá su tercera temporada consecutiva en la máxima categoría. Al mismo tiempo animó a las traineras femeninas para recuperar la presencia de Galicia en la Euskotren.