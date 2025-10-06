Traineras | Liga gallega
Pontevedra pone el broche final a ascenso de Chapela
REDACCIÓN
Pontevedra
El CGTD de Pontevedra acogió este fin de semana la clausura oficial de la Liga Galega de Traiñeiras con Chapela-Wofco como dominador absoluto, ganando tanto en la Liga A masculina, como en la Liga femenina, mientras que en la Liga B el campeón fue A Cabana-Ferrol. El secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa, felicitó al club redondelano por el ascenso a la Euskolabel de la ACT que, en el próximo ejercicio, contará con dos equipos gallegos, el propio Chapela y Ares que emprenderá su tercera temporada consecutiva en la máxima categoría. Al mismo tiempo animó a las traineras femeninas para recuperar la presencia de Galicia en la Euskotren.
