El ‘Petrilla’ domina en aguas de Aguete

El Club Náutico de Aguete acogió la décima edición de la Regata a la Inversa de cruceros ORP, con viento flojo pero suficiente en la ría de Pontevedra y una fina lluvia, en la que venció el ‘Petrilla’, con ‘Espita’ en el primer puesto en la clase 2.

Entrega del premio a ‘Petrilla’. | Desmarque

La salida del primer barco se realizó a las 15.00 horas del sábado para realizar el recorrido más corto de todos los previstos después de que el comité de regatas estudiase los partes meteorológicos. Concretamente fue de 4,63 millas que les llevó desde la salida frente al club en la baliza de Os Pelados hasta la baliza de Morrazán en el centro de la ría y a continuación virando también la baliza del polígono de bateas de Bueu, finalizando en el mismo lugar donde se dio la salida frente al club.

Tripulación del ‘Espita’. | Desmarque

Con esos tramos tuvieron entonces los participantes una exigente ceñida en el primer tramo con un través en el segundo y una popa bastante cerrada en el tercero. Muy completo el recorrido.

Los barcos salieron a su hora prefijada aplicada ya su diferencia en tiempo compensado según el hándicap de cada uno para la distancia de la prueba, con la teoría de llegar finalmente a meta al mismo tiempo en real. Lógicamente, según los rumbos, vientos, mar y táctica de cada uno, serían los que a la postre marcarían las diferencias en la meta.

Mucha igualdad en cabeza entre ‘Cactus Digital Petrilla’ y ‘Ozosana’, seguidos de cerca por ‘Younkounkoun’ y ‘Espita’ hasta llegar al tramo final en popa donde los puestos se definieron ya más claramente. Victoria absoluta y en clase 1 por parte del ‘Petrilla’, seguido a 1 minuto y 45 segundos por el ‘Ozosana’, y tercero a 3 minutos y 31 segundos el ‘Espita’ que a su vez era el vencedor de la clase 2.