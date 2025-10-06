«El objetivo es llegar a los 45 puntos, nos quedan 35»

Rubén Domínguez, en la rueda de prensa posterior al partido, se mostró contento con el resultado y la idea que ya tenía durante la semana de brindar la primera victoria a su afición. «Era una de las cosas que buscábamos, darle una victoria a nuestra gente. Para nosotros, como dije en la previa, era una ilusión más que una presión, porque sabemos la dificultad que entraña cada partido en esta categoría», manifestó.

Pese a la consecución de los tres puntos, el técnico fue bastante crítico con el desarrollo completo del choque, donde destacó momentos de peor desempeño de sus jugadores. «Hicimos una muy buena primera media hora y terminamos el partido también a buen nivel. Enfrentamos a un gran rival que nos hizo sufrir, pero el equipo supo resistir y reponerse para cerrar bien el encuentro. Es cierto que entre el minuto 30 y el 40 nos costó más, y hasta el gol del rival no estuvimos bien posicionados, en parte por el buen trabajo del adversario. Intentamos ajustar, pero aun así nos costó. Con la pelota no estuvimos al nivel de esa primera media hora: nos faltó tener más control y estar mejor ajustados, pero eso es cuestión de trabajo», criticó.

Diez puntos de dieciocho posibles y una dinámica ascendente de la que prefiere no alardear mucho y ser cauteloso. «Somos un equipo de presupuesto medio-bajo. El objetivo claro es llegar a los 45 puntos. Ahora nos quedan 35. Nos gusta ganar y jugar bien, pero estos diez puntos ya no nos los quita nadie. Un equipo construido para estabilizarse en la categoría y con diez puntos de dieciocho tiene mucho mérito. Este equipo se sacrifica, se vacía y lo da todo», señaló.

Por último, y ajeno al partido en sí, se atrevió a dar su favorito para el sorteo de Copa de mañana, aunque en todo caso, con la mirada puesta en la competición «Por jugar en casa, me gustaría enfrentarme a la UD Ourense, pero estamos centrados en la liga. La Copa es el día 20, faltan varios partidos y aún no pensamos en eso», sentenció.