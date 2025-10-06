«El empate hubiese sido justo»
El técnico lamentó la jugada a balón parado del segundo gol
MIGUEL SALGADO REBOREDA
El entrenador del cuadro talaverano analizó la derrota de los suyos el partido en rueda de prensa. Diego Nogales reconoció que en la primera parte el nivel de sus hombres fue inferior al debido y que los granates aprovecharon bien sus oportunidades. «No entramos bien al partido, no nos adaptamos, quizá también algo por el césped. No estábamos finos, no ganábamos segundos balones ni primeros, algo a lo que estamos habituados. Hay mucho mérito del Pontevedra en ese tramo: estaban fuertes en los duelos, en segundas acciones, y con más precisión con el balón. No hubo muchas ocasiones claras, pero ellos se sentían más cómodos», aseguró.
De la segunda mitad, vio un juego mejorado y con su sello característico, pero el gol de Abelenda fue un jarro de agua fría. «Tras el primer gol, el equipo reaccionó. Recuperamos nuestra identidad, con más balón y personalidad. Los cambios ayudaron y logramos empatar, aunque el segundo gol, en una jugada a balón parado, nos hizo daño. Lo intentamos hasta el final, pero sin precisión. Por ocasiones, el empate habría sido justo», añadió.
