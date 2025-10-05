A la tercera tiene que ser la vencida

A las 12.00 horas, el sevillano González Páez, colegiado designado para el partido, da hoy el pitido inicial para que granates y blanquiazules peleen por los tres puntos en juego en la sexta jornada de la Primera Federación. El Pontevedra, indomable en su casa la pasada campaña, quieren repetir los buenos números que están cosechando a domicilio frente a su afición, que todavía no les ha visto vencer en Pasarón este curso. El Talavera, en pleno estado de gracia tras un septiembre invicto, visitan el feudo lerezano con la idea de seguir en la cresta de la ola.

El Pontevedra vuelve a su casa después de dos encuentros fuera con la idea de salir victoriosos de su estadio por primera vez este año. De los veintidós jugadores de la plantilla están disponibles prácticamente todos. Existe una única incógnita al respecto, de acuerdo con las declaraciones de Domínguez en la previa, sobre un futbolista que podría ser baja por molestias. El resto, incluido Garay, quien podría llegar a contar con minutos en el partido, están en óptimas condiciones para poder jugar este mediodía.

Rubén Domínguez fue muy claro a la hora de hablar de la complejidad del equipo al que se enfrentan hoy, siendo para él y su cuerpo técnico «uno de los equipos que más les han gustado de todos los que han analizado hasta la fecha». Los cambios en el sistema de juego que han implementado en este inicio del campeonato también son una incógnita para el ourensano, que advierte de que «es un equipo que se adapta muy bien a cada situación, tanto defensiva como ofensivamente».

El Talavera regresa a suelo pontevedrés dos años después con un grupo muy renovado, con más de la mitad de los jugadores fichados en este mercado estival, y con una dinámica muy positiva. El olfato goleador del exjugador del Ourense CF Gonzalo Di Renzo se presenta como la principal amenaza a tener en cuenta. El argentino, de los seis tantos que ha anotado su equipo ha sido el autor de tres de ellos, lo que lo sitúa entre los máximos goleadores del grupo. Como buena noticia para los talaveranos, la vuelta de Sergio Montero después de su lesión en el gemelo; como mala, la nueva ausencia de Iván Ayllón.

El técnico visitante, Diego Nogales, destacó del Pontevedra en la rueda de prensa previa «la capacidad de jugar por dentro con jugadores muy interesantes para la categoría como Vidorreta, Yelko Pino, Alain Ribeiro o Brais Abelenda». Producto de esa calidad, el madrileño buscará imponer un ritmo de juego alto para que «que luzca poco esa calidad que ellos tienen por dentro».

Será la quinta vez a lo largo de la historia que se enfrenten los gallegos y los manchegos en un partido oficial. El balance hasta la fecha está igualado con dos triunfos para cada escuadra. El primer choque data de noviembre de 2017, mientras que el más reciente, de mayo de 2023. En ambas ocasiones se jugó en el Municipal El Pardo y se saldó con el mismo vencedor, el equipo de la ribera del Tajo.