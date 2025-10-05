FÚTBOL SALA | Primera Femenina
El Poio se instala en la zona alta
Dominantes las jugadoras de Luis López-Tulla con una segunda parte de control total
Miguel Salgado Reboreda
El Poio Pescamar sonríe y se acomoda en los puestos nobles. Cinco jornadas y cinco tardes invictas. El combinado poiense visitaba Alcantarilla consciente de la dificultad de una plaza como la murciana, en la que las locales venían de dos victorias seguidas.
El inicio del partido estuvo marcado por la presión muy adelantada de ambos equipos, con la intención de frustrar desde la base de la jugada la salida de balón. Las locales fueron las primeras en emitir una serie de avisos en forma de ataques que las chicas de Luis López-Tulla tuvieron que apagar para poder mostrar su juego. Con el paso de los minutos, la primera parte se fue tiñendo de rojo: más ocasiones, mayor porcentaje de posesión y, finalmente, el gol de Pedreira que les hizo marcharse por delante en el marcador a descanso.
El dominio con el que se cerró el primer tiempo fue la tónica general del segundo tiempo. Implacables las gallegas, que en seis minutos de juego, con gol de réplica rival entre medias, sentaron las bases de un partido con tres tantos (Carolina Bravo, Ale de Paz y Candela Soria). El Alcantarilla, con el resultado adverso, optó por la portera-jugadora sin éxito. En un robo en área propia, Elia Gullí, con el arco desprotegido, completó el repóker de dianas de campo a campo y cerró el resultado del encuentro.
- Muere un motorista de 58 años en un accidente múltiple en la carretera de Camposancos
- Llega al mercado un coche llamado 'Vigo': de tecnología china, se ha presentado en el Salón del Automóvil de Turín
- Un incendio en Vigo obliga a evacuar a 80 vecinos durante la madrugada
- La fuga de médicos a Vithas deja casi sin personal a Dermatología de Povisa
- Buscan a una vecina de Cangas que salió de su casa el pasado martes sin móvil ni documentación
- «Un cliente no puede estar 20 minutos al teléfono para que le manden un taxi»
- Incapacitan a un técnico de Stellantis para su trabajo sentado pero no para otros empleos: «Es una insensatez»
- El Celta se reconoce al fin