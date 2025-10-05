El Poio se instala en la zona alta

El Poio Pescamar sonríe y se acomoda en los puestos nobles. Cinco jornadas y cinco tardes invictas. El combinado poiense visitaba Alcantarilla consciente de la dificultad de una plaza como la murciana, en la que las locales venían de dos victorias seguidas.

El inicio del partido estuvo marcado por la presión muy adelantada de ambos equipos, con la intención de frustrar desde la base de la jugada la salida de balón. Las locales fueron las primeras en emitir una serie de avisos en forma de ataques que las chicas de Luis López-Tulla tuvieron que apagar para poder mostrar su juego. Con el paso de los minutos, la primera parte se fue tiñendo de rojo: más ocasiones, mayor porcentaje de posesión y, finalmente, el gol de Pedreira que les hizo marcharse por delante en el marcador a descanso.

El dominio con el que se cerró el primer tiempo fue la tónica general del segundo tiempo. Implacables las gallegas, que en seis minutos de juego, con gol de réplica rival entre medias, sentaron las bases de un partido con tres tantos (Carolina Bravo, Ale de Paz y Candela Soria). El Alcantarilla, con el resultado adverso, optó por la portera-jugadora sin éxito. En un robo en área propia, Elia Gullí, con el arco desprotegido, completó el repóker de dianas de campo a campo y cerró el resultado del encuentro.