ATLETISMO | Pinga Pinga
Okutu será homenajeado en la Pinga Pinga
REDACCIÓN
El atleta olímpico Jean-Marie Okutu en Río de Janeiro 2016 y once veces campeón de España de salto de longitud, será el homenajeado en la décimo quinta edición de la Carrera PingaPinga que se celebrará el próximo 12 de octubre en Santomé de Piñeiro. en Marín
El saltador beninés, con pasado en Santomé, se suma así a una lista de deportistas ilustres que también han sido homenajeados en años anteriores como el regatista David Cal, el triatletas Javier Gómez Noya e Iván Raña o las piragüistas Teresa Porela, Antía Jácome y Tamara Echegoyen, entre muchos otrs deportistas gallegos. «Jean pasará a formar parte de los deportistas de altísimo nivel galardonados en nuestras carreras», reconoce la organización del evento.
