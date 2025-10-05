El Marín gana al Zamora con holgura (6-2)

El Marín se hace fuerte en A Raña y vence al Caja Rural River Zamora por seis goles a dos.

El conjunto marinense volvió a mostrar su solidez en casa, imponiéndose con autoridad a un rival combativo. La primera parte fue muy cerrada, con pocas ocasiones y mucha igualdad, hasta que las blanquiazules lograron abrir la lata tras insistir con paciencia y buen trabajo colectivo.

En la segunda mitad, el Marín cambió el ritmo del encuentro: más presión, más velocidad y una notable eficacia de cara a portería. En apenas trece minutos llegaron cinco goles que sentenciaron el duelo y dejaron sin respuesta al Caja Rural River Zamora.

Con este triunfo, el equipo refuerza su condición de invicto, mantiene la confianza del grupo y continúa firme en la lucha por los primeros puestos de la clasificación, siguiendo el ritmo del Segosala y del Villalba.