fútbol sala | Segunda División
El Marín gana al Zamora con holgura (6-2)
REDACCIÓN
El Marín se hace fuerte en A Raña y vence al Caja Rural River Zamora por seis goles a dos.
El conjunto marinense volvió a mostrar su solidez en casa, imponiéndose con autoridad a un rival combativo. La primera parte fue muy cerrada, con pocas ocasiones y mucha igualdad, hasta que las blanquiazules lograron abrir la lata tras insistir con paciencia y buen trabajo colectivo.
En la segunda mitad, el Marín cambió el ritmo del encuentro: más presión, más velocidad y una notable eficacia de cara a portería. En apenas trece minutos llegaron cinco goles que sentenciaron el duelo y dejaron sin respuesta al Caja Rural River Zamora.
Con este triunfo, el equipo refuerza su condición de invicto, mantiene la confianza del grupo y continúa firme en la lucha por los primeros puestos de la clasificación, siguiendo el ritmo del Segosala y del Villalba.
- Muere un motorista de 58 años en un accidente múltiple en la carretera de Camposancos
- Llega al mercado un coche llamado 'Vigo': de tecnología china, se ha presentado en el Salón del Automóvil de Turín
- Un incendio en Vigo obliga a evacuar a 80 vecinos durante la madrugada
- La fuga de médicos a Vithas deja casi sin personal a Dermatología de Povisa
- Buscan a una vecina de Cangas que salió de su casa el pasado martes sin móvil ni documentación
- «Un cliente no puede estar 20 minutos al teléfono para que le manden un taxi»
- Incapacitan a un técnico de Stellantis para su trabajo sentado pero no para otros empleos: «Es una insensatez»
- El Celta se reconoce al fin