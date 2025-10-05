El Cisne cumple con su cometido y vence al colista

El Cisne cumple en Alcobendas y se impone con puño de hierro sobre el colista de la competición. Chute de autoestima y alegría en los pontevedreses que ya cuentan con dos triunfos en el curso y se reponen defenitivamente de la doble derrota en las primeras jornadas.

El control del partido, a excepción del final de la primera mitad en el que los jugadores de Marcos Otero bajaron el ritmo, fue total. Los quince minutos finales, brillantes. El cansancio de su adversario sumado a la capacidad anotadora del equipo, sobre la que destaca la actuación de Joao Pedro Filho y sus doce goles, abrió definitivamente el partido y lo llevó de lleno a su terreno.

Con los dos puntos bajo el brazo, el equipo deja una distancia prudencial con los puestos de descenso y permite instalarse en la media tabla para crecer desde allí y mantener vivo el sueño de volver a la Liga Asobal al acabar esta temporada.

Para la semana, en casa, reciben al recién descendido Anaitasuna, un rival muy duro al que deberán plantarle cara desde el inicio.