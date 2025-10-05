BALONMANO | DH Plata
El Cisne cumple con su cometido y vence al colista
Choque controlado por los pontevedreses con una segunda parte de dominio total del ritmo
Miguel Salgado Reboreda
El Cisne cumple en Alcobendas y se impone con puño de hierro sobre el colista de la competición. Chute de autoestima y alegría en los pontevedreses que ya cuentan con dos triunfos en el curso y se reponen defenitivamente de la doble derrota en las primeras jornadas.
El control del partido, a excepción del final de la primera mitad en el que los jugadores de Marcos Otero bajaron el ritmo, fue total. Los quince minutos finales, brillantes. El cansancio de su adversario sumado a la capacidad anotadora del equipo, sobre la que destaca la actuación de Joao Pedro Filho y sus doce goles, abrió definitivamente el partido y lo llevó de lleno a su terreno.
Con los dos puntos bajo el brazo, el equipo deja una distancia prudencial con los puestos de descenso y permite instalarse en la media tabla para crecer desde allí y mantener vivo el sueño de volver a la Liga Asobal al acabar esta temporada.
Para la semana, en casa, reciben al recién descendido Anaitasuna, un rival muy duro al que deberán plantarle cara desde el inicio.
- Muere un motorista de 58 años en un accidente múltiple en la carretera de Camposancos
- Llega al mercado un coche llamado 'Vigo': de tecnología china, se ha presentado en el Salón del Automóvil de Turín
- Un incendio en Vigo obliga a evacuar a 80 vecinos durante la madrugada
- La fuga de médicos a Vithas deja casi sin personal a Dermatología de Povisa
- Buscan a una vecina de Cangas que salió de su casa el pasado martes sin móvil ni documentación
- «Un cliente no puede estar 20 minutos al teléfono para que le manden un taxi»
- Incapacitan a un técnico de Stellantis para su trabajo sentado pero no para otros empleos: «Es una insensatez»
- El Celta se reconoce al fin