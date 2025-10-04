Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

BALONMANO | 1ª Nacional

El Teucro, a Lanzarote para jugar con el colista

La plantilla de Irene Vilaboa busca su segunda victoria seguida esta tarde en Canarias. Su adversario, el Ciudad de Tacoronte suma tres partidos consecutivos sin ganar y es el farolillo rojo. Tras la visita de hace dos jornadas a las islas para caer contra el Arrecife, el Teucro anhela regresar con los dos puntos bajo el brazo.

