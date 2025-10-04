Rubén Domínguez: «Tenemos que construir nuestro fortín en Pasarón»

El Pontevedra recibe mañana en su feudo al Talavera y el técnico local, Rubén Domínguez, comentó ayer en su comparecencia previa al choque, la complejidad de su próximo rival con el que se verá las caras a las 12.00 horas

Según indicó Domínguez, prácticamente toda la plantilla es susceptible de ser convocada para la cita de mañana a excepción de un futbolista el cual no ha querido concretar. «No quiero dar pistas a los rivales, pero sí, puede que haya una baja», bromeaba.

Desde el primer momento quiso dejar claro la dureza del cuadro talaverano, al que catalogado como «uno de los equipos que más me han gustado de todos los que hemos analizado -él y su equipo técnico- hasta la fecha». Ese reconocimiento al trabajo de su próximo oponente hace que no los considere un equipo asequible, aunque sí «un partido de su liga». Sobre el desarrollo del choque, el entrenador se mantiene expectante sobre la elección de una idea de juego más defensivo o más ofensiva de los manchegos. «No sabemos si mostrarán la energía que tienen en casa o si serán más como contra Ferrol o Ourense. En Ourense empezaron pasivos, pero luego, con uno más, apretaron arriba. En Ferrol jugaron sin complejos. Es un equipo que se adapta muy bien a cada situación, tanto defensiva como ofensivamente. Vendrán con ilusión, tienen ocho puntos y están cerca del playoff», explica el ourensano.

La trabajada victoria del fin de semana anterior en O Couto, pese a devolver al equipo a la senda de la victoria, no ha hecho que cuerpo técnico y plantilla dejen de tener los pies en el suelo. «Intentamos no pensar ni en el pasado ni en el futuro. Cada partido es diferente. Nos sentimos capaces de ganar a cualquier equipo. Cuando perdemos, estamos fastidiados, pero el miércoles ya estamos centrados en el siguiente partido. Si ganamos, intentamos mantener los pies en el suelo. Cada punto cuesta muchísimo. Firmaríamos más de siete puntos, pero para el calendario que hemos tenido, está bien», reconoce.

La primera victoria en casa se está haciendo de rogar más de la cuenta y en el vestuario son conscientes de ello. La importancia de los puntos conseguidos en casa para conseguir el ascenso la pasada campaña fue muy notoria, por ello tienen ganas de volver a esa condición de fuerte inexpugnable. «Queremos darle esa primera victoria a nuestra gente y construir un fortín en Pasarón. Queremos conectar con ellos, como en los últimos 15 minutos contra el Cacereño. Si vamos todos de la mano, cuando no lleguemos nosotros, nos van a levantar», declara.

La última cuestión que abordó Rubén Domínguez fue el estado del terreno de juego de Pasarón. Tras una visita a tierras ourensanas, en las que las condiciones del césped dejaban mucho que desear, afectaban a la circulación de balón y eran un riesgo para la integridad física de ambos conjuntos, los granates vuelven a un estadio que tiene mucho mejor aspecto que el día ante el Tenerife. «El campo está muchísimo mejor. No hay color respecto al partido contra el Tenerife. Aún no está perfecto, pero nunca pondremos el campo como excusa. Ni los jugadores ni el entrenador del Pontevedra lo haremos», sentenció.