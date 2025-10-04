Pontevedra acoge a algunos de los mejores juniors del mundo

Queda muy poco para que el golpeo de la pelota contra las raquetas retumbe por toda la ciudad del Lérez. A lo largo del día de hoy arranca el II Pontevedra Open ITF M15, organizado por el club de Tenis de la ciudad en la que será la segunda edición del certamen tras el éxito sin precedentes que tuvo el año pasado.

Ayer, en la puesta de largo del campeonato celebrada en el Pazo Provincial, acudieron autoridades municipales, provinciales y autonómicas. Rafa Domínguez, vicepresidente de la Deputación de Pontevedra, aseguró que desde su organismo «confían en el potencial de su territorio para acoger grandes competiciones deportivas como esta que sitúan a la provincia en el nivel más alto». Por su parte, el secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa, también participó en el acto y destacó que el «tenis gallego tiene muchos motivos para presumir», como el «circuito de eventos tenísticos difícil de igualar».

Los horarios para un torneo en el que se reúnen algunos de los mejores juniors del mundo, arranca esta tarde con la fase clasificatoria para el cuadro final que se extenderá hasta el lunes.

Desde el martes hasta el día 12, se irán sucediendo los distintos duelos de dieciseisavos, octavos, cuartos y semifinales. El colofón final será al mediodía del Día de la Hispanidad, fecha en que está programada la gran final del torneo.