fútbol sala | 1ª División

El Poio quiere seguir invicto en liga

Tras la victoria entre semana en la Copa Galicia, el Poio Pescamar quiere seguir en la cresta de la ola. A las 18.00 horas visitan la localidad de Alcantarilla para enfrentarse al equipo del lugar. Las poienses llegan invictas con dos victorias y dos empates, pero no deben confiarse en exceso ya que su rival solo está un punto por detrás en la tabla.

