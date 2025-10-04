El Poio quiere seguir invicto en liga

Tras la victoria entre semana en la Copa Galicia, el Poio Pescamar quiere seguir en la cresta de la ola. A las 18.00 horas visitan la localidad de Alcantarilla para enfrentarse al equipo del lugar. Las poienses llegan invictas con dos victorias y dos empates, pero no deben confiarse en exceso ya que su rival solo está un punto por detrás en la tabla.