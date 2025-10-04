FÚTBOL SALA | 2ª División
El Marín Futsal, a hacerse fuerte en casa
El empate agónico del anterior fin de semana ejemplificó el buen trabajo que Raúl Jiménez está haciendo en estas primeras semanas de competición. A las 17.00 horas reciben en A Raña al River Zamora, equipo que no ha inaugurado su casillero tras dos derrotas por la mínima. Las marinenses no quieren levantar el pie del acelerador y quieren afianzarse en la zona alta.
