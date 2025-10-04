El Cisne busca asaltar el pabellón de los Sueños

Los hombres de Marcos Otero visitan esta tarde (18.30 horas) el pabellón de los Sueños para enfrentarse al equipo del lugar, el CB Alcobendas. El Cisne llega en estado de euforia tras la última victoria, primera del curso, en casa frente al Zaragoza. La escuadra alcobedense, tras un inicio estéril, esperan que la fuerza de su gente pueda revertir el mal arranque del curso.