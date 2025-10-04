Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

BALONCESTO | Liga F2

El Arxil inicia el curso frente al Ibaizábal

El Príncipe Felipe será el escenario de la primera batalla por volver a Liga Challenge del Arxil. A las 19.30 horas se enfrentan al Ibaizábal, equipo vizcaíno. Un grupo muy renovado, con novedades en la banca, del que Marita Janeiro quiere sacar el mejor rendimiento este año.

