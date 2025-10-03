Balonmano
Tres canteranos del Cisne, en las jornadas de tecnificación del CAR de Granada
M. S. R.
Pontevedra
Tres jugadores de las categorías base del Cisne Balonmano están trabajando en el Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada con motivo de las jornadas de tecnificación que la Real Federación Española de Balonmano ha convocado en la localidad granadina.
Bruno Gómez, Roi Gallego y Sergio Carballo son los jóvenes jugadores seleccionados. Desde el club ha querido destacar ese éxito individual y colectivo en las redes sociales oficiales del club. «Un exemplo de sacrificio, talento e compromiso para todos os nosos canteiráns», expone dicha publicación.
