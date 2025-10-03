atletismo | Gran Fondo Caixabank
Récord de participantes en el Gran Fondo, más de 1.500
M. S. R.
El Gran Fondo Caixabank llenará las calles de Pontevedra por cuadragésima tercera vez en su historia. La nueva edición del evento atlético ha sido un verdadero éxito, visible en alto número de participantes que hay tras el cierre del segundo período de inscripciones. Más de 1.500 personas divididas en las dos pruebas de media maratón y diez kilómetros. A estas se le suman las pruebas para menores de edad que ya cuentan con cincuenta corredores anotados.
La fecha de celebración de la carrera será el próximo domingo por diferentes lugares emblemáticos de la ciudad y contará con un esplendoroso final en las pistas de atletismo del Centro Galego de Tecnificación Deportiva.
Entre las personalidade inscritas destacan la presencia de Natala García, vigente plata en la purueba maratoniana; el multicampeón gallego absoluto, Carlos Porto; y Cora Saburido, medallista en anteriores celebraciones del Gran Fondo.
