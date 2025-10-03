El Poio Pescamar espera rival para la semifinal: Ourense, Burela o Castro

Tras la contundente victoria frente al Estrela Futsal como visitante, el PoioPescamar está entre los cuatro clubes que levantarán la 19 Copa Galicia del senior femenino. Burela, Castro u Ourense configiran la terca de los posibles adversarios de las rojillas por un billete en la gran final del torneo autonómico.

Las escuadras de la provincia de Lugo, con quienes el equipo que dirige Luis Lípez-Tulla comparte plaza en la categoría más alta del fútbol sala femenino nacional, llegan después de que las burelesas ganasen al Villalba (0-2) en el municipal villalbés y las castrexas se impusieran por seis tantos a cero sobre el Ferrol fuera de casa.

Por su parte, las ourensanas superaron al Leis Pontevedra en Marcón con un marcador de uno a tres.

Todavía sin una fecha oficial, la Federación Galega de Fútbol está a la espera de realizar el sorteo de la eliminatoria para ver cómo son los cruces. Solo se sabe que se celebrarán el fin de semana del 3 de marzo de 2026 y serán a partido único.