El aliento granate, gestante de triunfos

A poco de comenzar la sexta jornada de Primera Federación, tercera fecha disputada en Pontevedra, la falta de victorias como locales empieza a generar cierta impaciencia en los aficionados, que quieren disfrutar de los tres puntos cara a cara a sus héroes. El mismo estadio de Pasarón que la temporada pasada llevó en volandas a los suyos, parece que no ha vuelto con la misma magia tras el festivo verano.

Una categoría nueva, un grupo renovado y una idea de juego diferente que dan sus frutos a domicilio, visible en esas dos victorias en Ponferrada y Ourense, mas no en tierras pontevedresas. De los diecisiete encuentros disputados el año pasado en el feudo lerezano, los hombres de Yago Iglesias solo fueron vencidos en una ocasión. Cayeron por la mínima frente al Marino de Luanco en el tercer choque en casa del año. Desde esa fecha hasta la despedida del año frente al Real Ávila, el Pontevedra disputó catorce partidos en su campo y encadenó trece victorias y un empate. Cuarenta puntos de 42 jugados se tiñeron de granate, un hecho que fue crucial para lograr la promoción y que todo cabe indiciar que lo será para sellar la permanencia este año.

Las citas correspondientes a la primera y tercera jornada de esta campaña no han traído de momento tres puntos. Un empate agónico y una derrota ante un recién descendido de Segunda División son hasta la fecha los marcadores cosechados en casa.

Los resultados todavía están muy lejos de ser alarmantes, sobre todo por las actuaciones a domicilio que sitúan al equipo tres puntos por encima de los puestos de descenso, y a años luz de crear algún tipo de dinámica negativa. Ajeno a lo estrictamente deportivo, tampoco se observa el mínimo indicio de distanciamiento con la hinchada. La multitudinaria celebración del gol de Marqueta en el descuento frente al Cacereño o el desplazamiento de más cuatrocientos aficionados a O Couto el pasado sábado son pruebas irrefutables de que club y afición siguen caminando de la mano aunque el sendero no sean tan bello como era hace unos meses.

Derbi en O Carballiño

La Federación confirma que el partido contra el Arenteiro será el 26 de octubre a las 12 horas.

Pendientes del primer rival en Copa del Rey

El lunes (13.00 horas) se dará a conocer el primer rival del Pontevedra en esta nueva edición de la Copa de Rey. Tras dejar la pasada campaña por el camino al Levante, Villarreal y Mallorca y caer frente al Getafe de José Bordalás, el equipo afronta con ilusión esta nueva participación, la 51 en la historia del club. A diferencia de otras veces, desde la Real Federación Española de Fútbol han cotado cuatro grupos de acuerdo a criterios geográficos para agrupar a los 110 equipos clasificados. El combinado de Rubén Domínguez, al competir en Primera Federación, disputará su primera eliminatoria a domicilio frente a un rival de Segunda Federación originario de Galicia -UD Ourense-, Asturias -Langreo-, Castilla y León -Atlético Astorga, Real Ávila, Numancia-, Cantabria -Sámano- o La Rioja -UD Logroñés, SD Logroñés o Náxara-. A falta de fecha fija para cada duelo, la RFEF ha programado esta primera ronda copera para los días 28, 29 y 30 de octubre.