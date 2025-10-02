Lydia Pérez, oro las series mundiales de lucha playa en Grecia

La luchadora de Pontevedra se alzó como campeona en la cuarta cita del Ranking Series Mundiales de Lucha Playa celebrado en la localidad helena de Katerini. Durante seis combates la joven demostró su poderío físico y fue superando a diferentes adversarias.

En la primera y segunda ronda se vio las caras con dos rivales griegas: Christina Papadopoulou y Evdoxia Papadopoulou, respectivamente. En la tercera ronda se enfrentó a la alemana Viviane Bettina Herda, sobre quien se impuso antes de medirse a tres oponentes ucranianas en cuartos de final -Anastasiya Kravchenko-, semifinales -Oksana Moskalova- y final -Sofiia Kushnir-.

Un oro con muchos más matices que la victoria en sí, ya que la deportista haciendo alarde del duro trabajo de años, ganó su metal ante una campeona de Europa cadete. Ese prestigio ante una contrincante con dicho palmarés, como el mérito de competir en una categoría de peso inferior a la que ella se consagró como campeona de España en su día. Diez kilogramos de diferencia entre su corona nacional, donde compitió en la división de -70 kg, y su último éxito en Grecia, donde combatió en la categoría de -60 kg.

Para culminar el listado de logros conseguidos, la victoria se aseguró una plaza en la final mundial. Dicha cita se celebrará en la localidad egipcia de Alejandría durante los días 17, 18 y 19 de este mismo mes de octubre.