El Concello será distinguido por la Federación de Natación

El Concello de Pontevedra y la natación gallega están de enhorabuena. En la gala se celebrará mañana en Madrid, tanto el ayuntamiento como nadadoras en clubes de la comunidad serán debidamente homenajeados por sus méritos en el agua y su papel a la hora de visibilizar esos deportes.

De acuerdo con el escrito en que se daban a conocer los premiados, el ayuntamiento recogerá el diploma de honor por «ser un organismo que ha promovido una dilatada, fecunda y extraordinaria labor deportiva y social a favor de cualquier disciplina de la Real Federación Española de Natación». Por su parte, el aplauso hacia las competidoras lo recibirá Daniela Suárez, deportista del Club Natación Artística Galaico Pontevedra, quien se colgó dos medallas de oro en equipo técnico y rutina acrobática el pasado mes de junio en el campeonato de Europa junior disputado en Atenas.

Completan la lista de gallegas distinguidas Paula Otero, del CN Arteixo, y Sandra Montes, técnica de la Federación Galega de Natación.