Natación
El Concello será distinguido por la Federación de Natación
Recibirá un diploma de honor en la Gala de la Natación Española
M. S. R.
El Concello de Pontevedra y la natación gallega están de enhorabuena. En la gala se celebrará mañana en Madrid, tanto el ayuntamiento como nadadoras en clubes de la comunidad serán debidamente homenajeados por sus méritos en el agua y su papel a la hora de visibilizar esos deportes.
De acuerdo con el escrito en que se daban a conocer los premiados, el ayuntamiento recogerá el diploma de honor por «ser un organismo que ha promovido una dilatada, fecunda y extraordinaria labor deportiva y social a favor de cualquier disciplina de la Real Federación Española de Natación». Por su parte, el aplauso hacia las competidoras lo recibirá Daniela Suárez, deportista del Club Natación Artística Galaico Pontevedra, quien se colgó dos medallas de oro en equipo técnico y rutina acrobática el pasado mes de junio en el campeonato de Europa junior disputado en Atenas.
Completan la lista de gallegas distinguidas Paula Otero, del CN Arteixo, y Sandra Montes, técnica de la Federación Galega de Natación.
- Tres heridos tras el atropello de una moto a una madre y su hija junto al colegio Ramón y Cajal de Vigo
- Adiós a un pionero del mercado de ganado de Silleda
- María Velasco, psiquiatra y divulgadora: «A los niños hay que ayudarles a crecer, no lo hacen solos»
- Herido un motorista en un accidente que colapsa la AP-9 en Vigo
- Muere un motorista septuagenario en la A-55 tras colisionar contra la mediana a la altura de Mos
- Fallece a los 49 años la exconcejala del Partido Popular de Ponteareas Isabel González
- Un comprador se hace con la parcela de Alfageme por 275.000 euros
- El Sergas pondrá un filtro para reducir las pruebas de imagen en Urgencias