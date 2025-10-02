Brais Abelenda: «Tenemos que hacernos fuertes en Pasarón»

Tras el sacrificado choque en O Couto del pasado fin de semana, Brais Abelenda hizoayer un balance del triunfo ante el Ourense y una valoración de su próximo rival en el calendario, el Talavera.

Su rendimiento en la pasada jornada, pese a no disputar los noventa minutos del partido, fue notable y destacado por su reencuentro con el gol desde los once metros y por su capacidad de lidiar con una defensa tan física como los azulones. El mismo jugador se alegraba por su primer tanto de la temporada, aunque remarcaba que sobre cualquier estadística individual está el equipo. «Me gusta meter goles, pero no me voy mal si no marco o si no tengo ocasiones. Lo importante es que el equipo juegue bien y poder ayudar a mis compañeros, con eso me voy contento», aseguraba el futbolista.

El buen arranque del conjunto granate, con siete puntos de quince posibles y con tres de diferencia sobre los puestos de descenso, permite pensar en buena dinámica, aunque Abelenda prefiere ser cauto y, pese a reconocer que el grupo, con solo seis jugadores de la pasada campaña, se está adaptando bien al estilo de juego del nuevo entrenador, y la dinámica es positiva, advierte de que la posible relajación puede terminar siendo contraproducente. «Siete puntos de quince es buena línea, pero no podemos relajarnos porque esta categoría no te permite descansar; si pierdes un partido puedes estar en zona de peligro», reconoce.

La falta de éxitos en casa, donde firmaron un empate frente al Cacereño (1-1) y una derrota ante el Tenerife (0-2), es una cuestión de importancia para lograr a final de temporada el objetivo de la permanencia. El ‘8’ advierte del valor de ganar en casa y anhela poder brindar un triunfo a su hinchada. «Ganar fuera es muy importante, pero aquí en Pasarón tenemos que hacernos fuertes. Ojalá podamos darles la alegría este fin de semana y seguir sumando puntos», manifestó el mismo Brais. También dirigido a todos los forofos del club quiso dejar claro que «son un equipo que va a competir todos los partidos, que se van a dejar la piel salga bien o mal, y que van a darlo todo para conseguir el objetivo común que es la salvación».

Sobre el duelo de este fin de semana frente al conjunto dirigido por Diego Nogales, advierte de la gran dinámica con la que llega al partido, con una racha de cuatro semanas sin conocer la derrota y ocho puntos obtenidos de doce disputados , y la intención de prolongarla en tierras gallegas a costa de un grupo que va a salir al césped a competir.